В Ярославской области в этом году отремонтируют более 130 медучреждений

Более 130 медучреждений обновят в этом году в Ярославской области, сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Развитие региональной системы оказания медицинской помощи обсудили на заседании Координационного совета главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ярославской области.
«Запустили масштабную программу ремонта стационаров. Она рассчитана на три года и охватит 24 медицинские организации. В этом году планируем отремонтировать 134 объекта, которые входят в имущественный комплекс медучреждений. Работы уже начались на 44 объектах, на 25 завершены. Еще к восьми площадкам приступят до конца июня. После выполнения программы доля площадей в неудовлетворительном состоянии сократится с 47 до 35%», — рассказал губернатор региона Михаил Евраев.
В больнице имени Семашко в Ярославле уже обновили отделения сосудистой и гнойной хирургии. В областной детской больнице отремонтировали фасады, в онкологической — тепловые узлы. Также в областной больнице обновили пищеблок. Помимо капитального ремонта зданий, повсеместно проводится благоустройство территорий медучреждений. Михаил Евраев поручил закрыть периметры территорий всех больниц, организовать контролируемый въезд и установить камеры для обеспечения безопасности.
Отмечено, что важным этапом в развитии регионального здравоохранения станет открытие российско-китайского эндоскопического центра на базе Рыбинской больницы № 1. Отдельное внимание на заседании уделили сокращению очередей в медицинских учреждениях. Этот вопрос во многом уже решен за счет ежедневного контроля, установки видеокамер, анализа доступности явок и длительности ожидания. Работают кол-центры, горячие линии главврачей, проводятся информационные кампании.
«Мы кардинально меняем организацию работы наших поликлиник, делая ее максимально удобной для пациентов. Цифровые сервисы позволяют людям экономить время и получать необходимую помощь без лишних бюрократических процедур. Наша главная задача — обеспечить доступность качественной медицины для каждого жителя области. Благодаря запуску референс-центра и централизации лучевой диагностики мы ускорили описание исследований и разгрузили врачей первичного звена», — подчеркнула и. о. министра здравоохранения региона Мария Можейко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.