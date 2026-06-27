В Ярославской области в этом году отремонтируют более 130 медучреждений

«Запустили масштабную программу ремонта стационаров. Она рассчитана на три года и охватит 24 медицинские организации. В этом году планируем отремонтировать 134 объекта, которые входят в имущественный комплекс медучреждений. Работы уже начались на 44 объектах, на 25 завершены. Еще к восьми площадкам приступят до конца июня. После выполнения программы доля площадей в неудовлетворительном состоянии сократится с 47 до 35%», — рассказал губернатор региона Михаил Евраев.