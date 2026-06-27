Свердловская область стала лидером голосования за объекты благоустройства

Свердловская область заняла первое место в стране по числу участников VI Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. Свой выбор сделали более 832 тыс. жителей региона.
«По количеству участников уральцы обогнали Республику Башкортостан и Московскую область, оставив на платформе более 832 тысяч голосов. Регион также вошел в топ-5 по количеству вовлеченных волонтеров — 10 345 человек помогали уральцам отдать свой голос за объекты, которые будут благоустроены в 2027 году. Лидерство свердловчан — это показатель заинтересованности жителей в развитии и преображении своих территорий. Сейчас в 28 муниципалитетах Среднего Урала реализуются проекты-победители прошлогоднего голосования. Общий объем финансирования работ составляет 1,15 миллиарда рублей», — отметил в своих соцсетях губернатор региона Денис Паслер.
Всего в этом году в Свердловской области планируют благоустроить более 160 общественных территорий и дворов, в том числе семь проектов, победивших в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы ведутся в Полевском, Красноуфимске, Качканаре, Красноуральске, Лесном, Верхнем Тагиле и Верхней Туре. Отдельное внимание уделяется благоустройству общественных пространств в сельских территориях. В этом году реализуются проекты в селах Бисертского, Новолялинского, Невьянского и Красноуфимского муниципальных округов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.