Свердловская область стала лидером голосования за объекты благоустройства

«По количеству участников уральцы обогнали Республику Башкортостан и Московскую область, оставив на платформе более 832 тысяч голосов. Регион также вошел в топ-5 по количеству вовлеченных волонтеров — 10 345 человек помогали уральцам отдать свой голос за объекты, которые будут благоустроены в 2027 году. Лидерство свердловчан — это показатель заинтересованности жителей в развитии и преображении своих территорий. Сейчас в 28 муниципалитетах Среднего Урала реализуются проекты-победители прошлогоднего голосования. Общий объем финансирования работ составляет 1,15 миллиарда рублей», — отметил в своих соцсетях губернатор региона Денис Паслер.