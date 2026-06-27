Перинатальный центр Нижневартовска получил новое оборудование

«Поступление этого современного оборудования открывает перед нами новые возможности в работе с нашими маленькими пациентами. Тренажеры для тренировки ходьбы позволят нам проводить более целенаправленные и эффективные занятия, адаптированные под индивидуальные потребности каждого ребенка. Это особенно важно для детей с неврологическими проблемами. Мы уверены, что новое оборудование значительно повысит качество реабилитационной помощи и поможет многим малышам достичь максимального уровня самостоятельности и качества жизни», — отметила заведующая отделением медицинской реабилитации для детей — врач-невролог Светлана Марина.