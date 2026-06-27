Перинатальный центр Нижневартовска получил новое оборудование

Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр получил новое оборудование для реабилитации детей в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.
В распоряжении специалистов центра появились тренажер для подъема по лестнице с параллельными брусьями «Орторент CARMINA» и тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы. Аппараты будут использовать для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, неврологическими заболеваниями.
«Поступление этого современного оборудования открывает перед нами новые возможности в работе с нашими маленькими пациентами. Тренажеры для тренировки ходьбы позволят нам проводить более целенаправленные и эффективные занятия, адаптированные под индивидуальные потребности каждого ребенка. Это особенно важно для детей с неврологическими проблемами. Мы уверены, что новое оборудование значительно повысит качество реабилитационной помощи и поможет многим малышам достичь максимального уровня самостоятельности и качества жизни», — отметила заведующая отделением медицинской реабилитации для детей — врач-невролог Светлана Марина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.