В Минеральных Водах выбрали объект благоустройства на 2027 год

«В этом году в народном голосовании поучаствовали более 27 тысяч жителей округа. Активность в голосовании еще раз подтверждает, что минераловодцы искренне заинтересованы в развитии родного округа и готовы участвовать в принятии важных решений. Благодаря нацпроекту создаем современные общественные пространства, которые делают наши населенные пункты комфортными и благоустроенными. Благодарю каждого, кто принял участие в голосовании», — отметил глава Минераловодского округа Максим Гаранжа.