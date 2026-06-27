В Минеральных Водах выбрали объект благоустройства на 2027 год

Обустройство прогулочной зоны по улице Железноводской продолжат в городе Минеральные Воды в 2027 году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект выбрали жители округа в ходе всероссийского рейтингового голосования за объекты благоустройства, сообщили в правительстве Ставропольского края.
Создание прогулочной зоны в районе Молодежного центра по улице Железноводской начали в 2025 году. Тогда на аллее установили скамейки, спортивную и детскую площадки. На втором этапе, в 2027 году, планируется обустройство новых мест для прогулок и отдыха, установка малых архитектурных форм, освещения, а также озеленение.
«В этом году в народном голосовании поучаствовали более 27 тысяч жителей округа. Активность в голосовании еще раз подтверждает, что минераловодцы искренне заинтересованы в развитии родного округа и готовы участвовать в принятии важных решений. Благодаря нацпроекту создаем современные общественные пространства, которые делают наши населенные пункты комфортными и благоустроенными. Благодарю каждого, кто принял участие в голосовании», — отметил глава Минераловодского округа Максим Гаранжа.
Напомним, в этом году в Минеральных Водах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» строят зону отдыха по улице Московской. Всего за последние годы в округе реализовали более 10 проектов благоустройства общественных пространств.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.