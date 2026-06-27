Безымянные скверы и бульвары Петербурга получили имена великих деятелей

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил решение о присвоении названий некоторым безымянным зелёным зонам в городе. Топонимическая комиссия выбрала имена для скверов и бульваров в разных районах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Так, на Петроградской стороне появился сквер, названный в честь Сергея Витте — выдающегося государственного и политического деятеля России.