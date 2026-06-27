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Безымянные скверы и бульвары Петербурга получили имена великих деятелей

Топонимическая комиссия выбрала имена для скверов и бульваров в разных районах Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил решение о присвоении названий некоторым безымянным зелёным зонам в городе. Топонимическая комиссия выбрала имена для скверов и бульваров в разных районах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Так, на Петроградской стороне появился сквер, названный в честь Сергея Витте — выдающегося государственного и политического деятеля России.

В Кронштадте бульвар на улице Карла Маркса получил имя Галины Вишневской — знаменитой оперной певицы и почётного жителя города. Бульвар на Захарьевской улице в Центральном районе назван в честь Мстислава Ростроповича — всемирно известного виолончелиста, супруга Галины Вишневской.

Во Фрунзенском районе на Расстанной улице появился сквер Ленинградского Автобуса, расположенный южнее дома 20. Он находится напротив Автобусного парка № 1.

— В Василеостровском районе появился бульвар Экономистов, который проходит по Биржевой линии. Название выбрано из-за экономической тематики топонимического ансамбля района и близости к историческому зданию Министерства торговли и промышленности, — рассказали в пресс-службе Смольного.

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