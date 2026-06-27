Волгоградский биолог показала видео лесного «закулисья»

Согласитесь, встретиться лоб в лоб с кабаном или волком, глаза которого горят в темноте как две яркие вспышки, хотел бы редкий человек. А вот смотреть за их жизнью издалека — на максимально безопасным расстоянии — даже очень интересно. На мягком домашнем кресле этот массивный «юноша» с пятачком может показаться даже весьма фотогеничным. Впрочем, судя по его манерам, об этом он знает и сам.