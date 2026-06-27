Мобильные приложения Москвы скачали уже почти 100 миллионов раз

Многие востребованные услуги и сервисы объединяет приложение «Моя Москва». Они собраны по тематическим разделам — «Семья», «Дом», «Транспорт», «Здоровье», «Досуг и билеты». В приложении «Электронный дом. Москва» можно отправлять обращения в управляющую компанию, организовывать опросы для соседей, планировать собрания собственников, получать анонсы мероприятий в своем районе. С помощью сервиса «ЕМИАС. ИНФО» удобно записываться к врачу, отслеживать выданные направления и узнавать результаты анализов. В мобильном приложении «Дневник “МЭШ”» горожане смотрят расписание уроков детей, домашние задания, оценки, даты контрольных работ. В приложении «Узнай Москву» представлены свыше 300 маршрутов прогулок по разным районам города, а также информация о культурных объектах.