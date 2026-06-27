Мобильные приложения Москвы скачали уже почти 100 миллионов раз

Москва развивает городские мобильные приложения уже 14 лет, и за это время их установили почти 100 млн раз, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Предоставление социально значимых услуг в электронной форме соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Сервисы помогают жителям столицы решать многие повседневные задачи онлайн в любое удобное время, например, записывать детей в детский сад, заказывать медицинские справки, пополнять транспортную карту, покупать билеты на мероприятия.
«Первое городское приложение “Госуслуги Москвы” появилось в 2012 году, а сейчас их больше 20. Они охватывают все ключевые сферы жизни в мегаполисе: от медицины и транспорта до культуры и управления многоквартирным домом. Сервисы постоянно совершенствуют с учетом пожеланий пользователей: улучшают навигацию, интегрируют ИИ-ассистентов, добавляют новые функции», — добавила Сергунина.
В «Госуслугах Москвы» чаще всего оплачивают счета, передают показания счетчиков, отслеживают посещаемость ребенка в школе, записывают питомца к ветеринару. Функционал и дизайн продуманы так, чтобы было комфортно представителям разных поколений: половина активных пользователей — в возрасте от 35 до 50 лет, а около трети — от 50 лет.
Многие востребованные услуги и сервисы объединяет приложение «Моя Москва». Они собраны по тематическим разделам — «Семья», «Дом», «Транспорт», «Здоровье», «Досуг и билеты». В приложении «Электронный дом. Москва» можно отправлять обращения в управляющую компанию, организовывать опросы для соседей, планировать собрания собственников, получать анонсы мероприятий в своем районе. С помощью сервиса «ЕМИАС. ИНФО» удобно записываться к врачу, отслеживать выданные направления и узнавать результаты анализов. В мобильном приложении «Дневник “МЭШ”» горожане смотрят расписание уроков детей, домашние задания, оценки, даты контрольных работ. В приложении «Узнай Москву» представлены свыше 300 маршрутов прогулок по разным районам города, а также информация о культурных объектах.
Отметим, полный список приложений и ссылки на скачивание можно найти на портале mos.ru.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.