Синоптики рассказали, когда в Калининградской области закончится тридцатиградусная жара

К четвергу и пятнице, по прогнозу, в область поступит умеренная воздушная масса, дневные температуры снизятся до +20…+24°С. К выходным барическая ложбина может сместиться к Прибалтике, что усилит поток прохладного воздуха. Мультимодельный прогноз пока показывает дневные значения в пределах +18…+21°С, однако синоптики отмечают, что уточнение ещё потребуется.