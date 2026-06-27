В отремонтированном здании бывшего медколледжа в центре Перми разместился региональный минздрав

С начала 1960-х годов здание занимало одно из старейших учебных заведений края — Пермский базовый медицинский колледж. Летом 2019 года здание на ул. Советской, 65, закрылось на ремонт. После этого вся администрация учебного заведения, включая учебную часть, переехала в корпус на ул. Баумана, 24.