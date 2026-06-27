Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 30-летний мужчина утонул во время купания

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области утонул 30-летний отдыхающий. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области утонул 30-летний отдыхающий. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По оперативным данным, трагедия произошла на реке Большой Несветай в Родионово-Несветайской слободе. Во время купания мужчина нырнул под воду и пропал из виду. Спустя сутки тело обнаружили водолазы поисково-спасательной службы.

Сотрудники МЧС напомнили, что отдыхающим лицам нельзя лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения, нырять с мостов и обрывов, плавать в непроверенных и не оборудованных для этого местах. Отдельно спасатели обратились к родителям с просьбой следить за детьми, «даже на мелководье не упускать их из виду».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в селе Гаевка Неклиновского района Дона спасатели извлекли из акватории Миусского лимана тело женщины.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше