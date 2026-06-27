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Минниханов принял участие во Всероссийском сельском Сабантуе

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал об участии в XVI Всероссийском сельском Сабантуе, который прошел в селе Малый Труев Пензенской области. В своем посте в МАКСе он отметил, что хозяева праздника — давние и добрые друзья, а гости мероприятия смогли в полной мере почувствовать их гостеприимство и радушие.

Источник: ИА Татар-информ

«Гости Сабантуя смогли посетить национальные подворья, поболеть за своего батыра на турнире по корэш и оценить выступления творческих коллективов из Татарстана!» — написал Минниханов.

Минниханов подчеркнул, что Сабантуй играет важную роль в сохранении и развитии национальных традиций и объединении людей. Он также выразил благодарность руководству Пензенской области за высокий уровень организации праздника и сообщил, что в следующем году Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Оренбургской области.

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