Минниханов принял участие во Всероссийском сельском Сабантуе

«Гости Сабантуя смогли посетить национальные подворья, поболеть за своего батыра на турнире по корэш и оценить выступления творческих коллективов из Татарстана!» — написал Минниханов.
Минниханов подчеркнул, что Сабантуй играет важную роль в сохранении и развитии национальных традиций и объединении людей. Он также выразил благодарность руководству Пензенской области за высокий уровень организации праздника и сообщил, что в следующем году Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Оренбургской области.