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Врач рассказала, почему хроническая болезнь легких обостряется летом

Врач Цагараева: жара и смог провоцируют ухудшение состояния больных ХОБЛ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Жара, смог и высокая влажность провоцируют ухудшение состояния больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), рассказала врач-пульмонолог Ольга Цагараева.

ХОБЛ — хроническое заболевание, при котором дыхательные пути сужаются и разрушается легочная ткань. С течением времени снижается эластичность легких, то есть их способность сжиматься и расширяться, это приводит к затруднению дыхания человека, вызывая появление одышки, хронического кашля и быстрой утомляемости.

«Однако летом возникают другие факторы риска. Высокая температура и влажность могут усиливать чувство нехватки воздуха, а загрязнение воздуха, повышенный уровень озона и пыльца растений способны раздражать дыхательные пути и ухудшать дыхание», — пишет издание «Газета.ру» со ссылкой на Цагараеву.

По словам врача, особую опасность представляет обезвоживание, так как в жару мокрота становится гуще и откашлять ее труднее, что осложняет состояние.

Кроме того, Цагараева призвала при обнаружении симптомов не откладывать обследование до осени, так как теплый сезон можно использовать для стабилизации состояния.

Пациентам с уже установленным диагнозом она порекомендовала избегать перегрева, поддерживать достаточный питьевой режим, а также следить за качеством воздуха и строго соблюдать назначенную терапию.