Врач рассказала, почему хроническая болезнь легких обостряется летом

ХОБЛ — хроническое заболевание, при котором дыхательные пути сужаются и разрушается легочная ткань. С течением времени снижается эластичность легких, то есть их способность сжиматься и расширяться, это приводит к затруднению дыхания человека, вызывая появление одышки, хронического кашля и быстрой утомляемости.