На улице Берёзовой в Калининграде завершили капремонт дома 1912 года

Расстеклили все балконы, чтобы вернуть зданию его подлинную архитектурную гармонию. Теперь единый стиль балконных ограждений соблюдён по всем фасадам: на главном, на торцах и даже во дворе. Карнизы вновь украсила черепица «бобровый хвост», а вместо старого металлического листа установлены элегантные двери с остеклением, — сообщили в фонде.