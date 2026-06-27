На улице Берёзовой в Калининграде завершили капремонт дома 1912 года

В Калининграде завершили капитальный ремонт дома 1912 года постройки. Здание располагается на улице Берёзовой, 19−35. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Фонда капремонта области.
Расстеклили все балконы, чтобы вернуть зданию его подлинную архитектурную гармонию. Теперь единый стиль балконных ограждений соблюдён по всем фасадам: на главном, на торцах и даже во дворе. Карнизы вновь украсила черепица «бобровый хвост», а вместо старого металлического листа установлены элегантные двери с остеклением, — сообщили в фонде.
Специалисты также очистили и окрасили барьельеф с младенцами. В ближайшее время профессиональный керамист займётся воссозданием хаусмарки с дудочником на фасаде дома № 33.
Отметим, что ремонт здания на улице Берёзовой выполнило ООО СК «Волна». С компанией заключали контракт на разработку проектной документации и приведение в порядок подвальных помещений и фасада. Стоимость составила 39,7 миллиона рублей.
Фото: Фонд капремонта области.