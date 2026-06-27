В музее под Ростовом, куда попал БПЛА, планировали программу для детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн — РИА Новости. Программа для детей и взрослых планировалась на фестивале «Крылья славы» в музее «Самбекские высоты» в Ростовской области, куда попал беспилотник, следует из информации музея.
В субботу губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки, пострадали 12 человек, из них 10 госпитализировали.
В субботу в музее был запланирован фестиваль «Крылья славы», посвященный дню рождения советского авиаконструктора Владимира Петлякова.
«В течение дня гостей ждет насыщенная программа для детей и взрослых. Посетители смогут проверить свои знания в тематической викторине, посмотреть фильм “Николай Гулаев. Повесть о чистом небе”, попробовать себя на авиасимуляторах, встретиться с научным сотрудником музея Иваном Заболотским и узнать больше об истории легендарного самолета», — говорится в анонсе мероприятия.
Для юных гостей планировался мастер-класс по изготовлению бумажных самолетиков и акция «От винта!».