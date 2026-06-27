На Дону фигурантов дела о контрабанде наркотиков приговорили к длительным срокам

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении трех местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры (ЮТП). Фигуранты были признаны виновными по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).