В Воронежской области сеть АЗС ввела запрет на обслуживание клиентов во время опасности БПЛА

В Воронежской области нельзя заправиться на АЗС во время действия опасности атаки беспилотников. Запрет на обслуживание клиентов ввела одна из федеральных сетей, сообщили в пресс-службе правительства области. В период действия опасности на заправочных станциях объявляют технический перерыв, который действует до отбоя БПЛА-тревоги.
Напомним, сегодня режим опасности объявили в 8.40 и он продолжает действовать до сих пор. За день над территорией области сбили семь БПЛА. Пострадавших и повреждений, предварительно, нет.
В 15.55 в области объявили ракетную опасность, она действовала до 16.41. Режим опасности БПЛА в регионе сохраняется. Соблюдайте рекомендации МЧС!
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