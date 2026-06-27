В Иркутске из-за дефицита бензина у АЗС образовались огромные пробки

По данным IrkutskMedia, утром 27 июня самая большая пробка — около одного километра — наблюдалась перед АЗС на дороге по Маршала Конева и бульвару Рябикова. Заторы также фиксировались на Байкальском тракте возле заправки в микрорайоне Солнечный, на улице Рабочего Штаба и у других АЗС города. Накануне водители сообщали, что им приходилось стоять в очередях по несколько часов, чтобы заправить автомобиль.