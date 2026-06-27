В Иркутске из-за дефицита бензина у АЗС образовались огромные пробки

В Иркутске сохраняется напряженная ситуация с бензином. Из-за нехватки топлива автомобилисты выстраиваются в многочасовые очереди на автозаправках, а рядом с ними образуются серьезные дорожные заторы.
По данным IrkutskMedia, утром 27 июня самая большая пробка — около одного километра — наблюдалась перед АЗС на дороге по Маршала Конева и бульвару Рябикова. Заторы также фиксировались на Байкальском тракте возле заправки в микрорайоне Солнечный, на улице Рабочего Штаба и у других АЗС города. Накануне водители сообщали, что им приходилось стоять в очередях по несколько часов, чтобы заправить автомобиль.
Мэр Иркутска Руслан Болотов подтвердил, что ситуация с топливом остается сложной.
«В Иркутске сложилась сложная обстановка с топливом и, как следствие, — с очередями на заправках. Я сам водитель, понимаю, что сейчас крайне непросто всем. Фактически бензин есть только у одной сети, с дизельным топливом проблем нет», — заявил глава города.
Для снижения транспортных заторов возле АЗС городские власти установили фан-ограждения, чтобы общественный транспорт мог беспрепятственно заезжать в остановочные карманы. На местах дежурят экипажи Госавтоинспекции. Кроме того, вблизи заправок планируют установить дополнительные биотуалеты, а руководителям организаций рекомендовали по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.
На фоне дефицита топлива в интернете уже появились необычные объявления: предприимчивые жители предлагают постоять в очереди на заправку вместо автовладельцев. Стоимость такой услуги достигает 800 рублей за час.
Как отмечает издание, проблемы с топливообеспечением наблюдаются не только в Иркутской области, но и в других регионах России. При этом в правительстве РФ заявили, что объемов топлива на рынке достаточно, а возникший ажиотаж искусственно увеличил спрос на 20−30%. Сейчас там прорабатывают логистические связи с учетом потребностей регионов.
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