У жителя Нестеровского района конфисковали машину за пьяное вождение

В ноябре 2025 года в поселке Покровское сотрудники ГИБДД остановили «Ауди». Водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе проверки выяснилось, что за руль выпивоха сел, уже будучи лишенным водительских прав по «пьяной» статье.
На мужчину завели уголовное дело за повторное пьяное вождение.
Суд лишил его прав на 2 года, назначил 200 часов обязательных работ, а также конфисковал машину в собственность государства.
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