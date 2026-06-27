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У жителя Нестеровского района конфисковали машину за пьяное вождение

Мужчина дважды попался пьяным за рулем.

В ноябре 2025 года в поселке Покровское сотрудники ГИБДД остановили «Ауди». Водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки выяснилось, что за руль выпивоха сел, уже будучи лишенным водительских прав по «пьяной» статье.

На мужчину завели уголовное дело за повторное пьяное вождение.

Суд лишил его прав на 2 года, назначил 200 часов обязательных работ, а также конфисковал машину в собственность государства.

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