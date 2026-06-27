В Прикамье пройдет фестиваль археологии и исторической реконструкции

На фестивале кузнецы продемонстрируют свое мастерство. Также в программе — увлекательные мастер-классы по набойке на ткани, художественной керамике и чеканке. На площадке «Наука» можно будет проследить за интересными экспериментами, а в тире — проверить свою меткость. Юных гостей будет развлекать детский театр «Чуды».