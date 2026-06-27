В Прикамье пройдет фестиваль археологии и исторической реконструкции

В Парке истории реки Чусовой 11 июля состоится фестиваль археологии и исторической реконструкции «Железный город» (0+), посвященный металлургическому прошлому и настоящему этой территории. Археологи считают, что первые металлурги появились на берегах Чусовой еще в эпоху Средневековья.
На фестивале кузнецы продемонстрируют свое мастерство. Также в программе — увлекательные мастер-классы по набойке на ткани, художественной керамике и чеканке. На площадке «Наука» можно будет проследить за интересными экспериментами, а в тире — проверить свою меткость. Юных гостей будет развлекать детский театр «Чуды».
Атмосферу древней Руси создаст музыка в жанре русского фольклора. Завершит праздник яркое огненное шоу.
Фестиваль будет проходить с 12:00 до 17:00. Вход свободный!