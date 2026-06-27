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В двух российских областях отменили ракетную опасность

В Брянской и Воронежской областях отменили ракетную опасность.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ракетная опасность в Брянской и Воронежской областях отменена, сообщили главы регионов.

«Отбой ракетной опасности! На территории Брянской области», — написал врио губернатора региона Егор Ковальчук в канале на платформе «Макс».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также объявил об отмене ракетной опасности в регионе.

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