В двух российских областях отменили ракетную опасность

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ракетная опасность в Брянской и Воронежской областях отменена, сообщили главы регионов.
«Отбой ракетной опасности! На территории Брянской области», — написал врио губернатора региона Егор Ковальчук в канале на платформе «Макс».
Губернатор Воронежской области Александр Гусев также объявил об отмене ракетной опасности в регионе.
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