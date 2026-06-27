Волгоградец рассказал о главных трофеях и фанатизме в рыбалке

— Лично для меня рыбалка — это не про промысел, а про возможность остановиться в нашем сумасшедшем ритме жизни, убрать телефон и, соединившись с природой, услышать самого себя, — рассуждает Николай Куриленко. — А эти ощущения, когда ты тянешь рыбу — их же не передать слова! Адреналин зашкаливает настолько, что, кажется, сердце вот-вот выпрыгнет из груди! Ух! Но, к сожалению, бывает и не совсем здоровый азарт. Для меня он заключается не только в расставлении сеток, но и в выставлении «гирлянды» из 10 удочек, в размещении фотографий с ванной, заполненной рыбой. И, конечно же, в зимней ловле на тончайшем льду. Никакая рыба не стоит жизни!