В Свердловской области в этом году предоставят 3,2 тыс. квот на ЭКО

«На репродуктивное здоровье любой семейной пары влияет очень много условий. В своей практике мы сталкиваемся с тем, что причиной бесплодия в семьях являются в равной степени как женские факторы, так и мужские — примерно по 40%, еще в 20% случаев проблемы есть у обоих супругов. Но благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям, современным методам лечения и широкому спектру лекарственных препаратов программа родовспоможения в Свердловской области на деле доказывает свою эффективность», — рассказала заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Татьяна Снедкова.