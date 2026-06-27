В Свердловской области в этом году предоставят 3,2 тыс. квот на ЭКО

Количество квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в Свердловской области в этом году увеличили с 2,7 тыс. до 3,2 тыс., а также выделили квоты на 2,5 тыс. криопереносов, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Увеличение квот позволило снизить срок ожидания процедуры до минимума: если в 2013 году очередь на ЭКО составляла до 1,5 лет, сегодня этот период не превышает одного месяца.
«На репродуктивное здоровье любой семейной пары влияет очень много условий. В своей практике мы сталкиваемся с тем, что причиной бесплодия в семьях являются в равной степени как женские факторы, так и мужские — примерно по 40%, еще в 20% случаев проблемы есть у обоих супругов. Но благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям, современным методам лечения и широкому спектру лекарственных препаратов программа родовспоможения в Свердловской области на деле доказывает свою эффективность», — рассказала заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Татьяна Снедкова.
Напомним, благодаря государственной программе экстракорпорального оплодотворения, которая успешно реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области и национального проекта «Семья», с 2015 года в регионе появились на свет более 11 тыс. младенцев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.