В Иране пригрозили США жёстким ответом за нарушение меморандума

Центральное командование вооружённых сил США ранее подтвердило удары по территории Ирана. Они последовали после сообщения о якобы атаке по коммерческому судну в Ормузском проливе. В ответ иранские военные нанесли удары по нескольким точкам дислокации американских сил на Ближнем Востоке.
По словам Резаи, США «поддерживая действия своих марионеточных сил в регионе», нарушили первый пункт меморандума о взаимопонимании, а «продолжая создавать напряжённость в Ормузском проливе» — пятый пункт.
«Иран жёстко и решительно ответит на нарушение со стороны США каждого из пунктов меморандума», — подчеркнул он.
Угрозы Трампа заставили Иран свернуть переговоры с США.