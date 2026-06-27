В Иране пригрозили США жёстким ответом за нарушение меморандума

Центральное командование вооружённых сил США ранее подтвердило удары по территории Ирана. Они последовали после сообщения о якобы атаке по коммерческому судну в Ормузском проливе. В ответ иранские военные нанесли удары по нескольким точкам дислокации американских сил на Ближнем Востоке.