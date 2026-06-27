В Отрадненском районе Кубани модернизируют систему водоснабжения

«На этом отрезке специалисты уже завершили замену изношенных труб на современные. В апреле приступили к новым участкам: работы ведут на линиях, берущих начало у родников Петрухин и Гарбузов сад и ведущих к линии “Шпилько — Артезианские скважины”. Впереди капитальный ремонт еще одного значимого сегмента, который соединит родник Шпилько с артезианскими скважинами. До конца года в Попутной планируют привести в порядок около 13 километров водопроводных сетей», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Денис Сорокалетов.