В Отрадненском районе Кубани модернизируют систему водоснабжения

Систему водоснабжения модернизируют в Попутненском сельском поселении Отрадненского района Краснодарского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Строительно-монтажные работы стартовали в марте этого года. Первым этапом стал ремонт участка водопровода протяженностью свыше 3 км. Он пролегает от родника Кирпичный до родника Рубленый в станице Попутной.
«На этом отрезке специалисты уже завершили замену изношенных труб на современные. В апреле приступили к новым участкам: работы ведут на линиях, берущих начало у родников Петрухин и Гарбузов сад и ведущих к линии “Шпилько — Артезианские скважины”. Впереди капитальный ремонт еще одного значимого сегмента, который соединит родник Шпилько с артезианскими скважинами. До конца года в Попутной планируют привести в порядок около 13 километров водопроводных сетей», — сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Денис Сорокалетов.
По словам заместителя губернатора Краснодарского края Евгения Пергуна, всего до 2027 года в 34 муниципалитетах края планируют построить, реконструировать и капитально отремонтировать 40 объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения общей протяженностью 165 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.