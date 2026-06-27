В деревне Качкашур Удмуртии откроют новый медпункт

Возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) завершают в деревне Качкашур Глазовского района Удмуртской Республики в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в районной администрации.
Новый ФАП существенно улучшит доступность медицинской помощи для жителей пяти окрестных деревень, общее население которых составляет около 1,3 тыс. человек. Медпункт оснащен новой мебелью и всем необходимым оборудованием, в том числе электрокардиографом, кислородным ингалятором, анализаторами, аппаратами для измерения артериального и внутриглазного давления, мобильным дефибриллятором, позволяющим оперативно проводить реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи. Сейчас на объекте выполняют завершающий этап работ — благоустройство прилегающей территории. Так, уже установлено ограждение и уложена плитка, а в ближайшее время появятся фонари, контейнеры для мусора и скамейки.
«В новом ФАПе наши пациенты смогут получать качественную медицинскую помощь непосредственно в Качкашуре, без необходимости поездок в районную больницу. Особенно важно, что оборудование нового уровня позволит нам своевременно диагностировать заболевания и оказывать необходимую поддержку пациентам», — отметила заведующая ФАПом Татьяна Данилова.
В этом году в Глазовском районе запланировано строительство еще одного модульного ФАПа в деревне Курегово и благоустройство территории медпункта в деревне Кожиль.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.