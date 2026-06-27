В деревне Качкашур Удмуртии откроют новый медпункт

Новый ФАП существенно улучшит доступность медицинской помощи для жителей пяти окрестных деревень, общее население которых составляет около 1,3 тыс. человек. Медпункт оснащен новой мебелью и всем необходимым оборудованием, в том числе электрокардиографом, кислородным ингалятором, анализаторами, аппаратами для измерения артериального и внутриглазного давления, мобильным дефибриллятором, позволяющим оперативно проводить реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи. Сейчас на объекте выполняют завершающий этап работ — благоустройство прилегающей территории. Так, уже установлено ограждение и уложена плитка, а в ближайшее время появятся фонари, контейнеры для мусора и скамейки.