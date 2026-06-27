Более 314 тыс. жителей Кузбасса выбрали объекты благоустройства

Участниками всероссийского голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в Кузбассе стали более 314 тыс. человек. Об этом сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса.
«Более 314 тысяч кузбассовцев сделали свой выбор в голосовании. Именно их мнение определило 86 объектов из 149, которые будут благоустроены в 2027 году. Активность наших земляков показывает, что программа очень востребована, люди ждут позитивных изменений в своих городах и районах. Наша общая задача — сделать так, чтобы каждое новое пространство служило созданию комфортной среды, в которой приятно жить, работать и растить детей», — подчеркнул губернатор региона Илья Середюк.
В голосовании приняли участие 24 муниципалитета, в каждом из которых определены свои объекты-победители. Абсолютным лидером по числу набранных голосов стал второй этап благоустройства парка «Антошка» в Кемерове — за него проголосовали 11 693 человека. В Новокузнецке больше всего голосов набрала аллея от дома № 75 до дома № 107 по проспекту Авиаторов. Среди других муниципалитетов высокие результаты показали сквер Мартовского восстания в Ленинске-Кузнецком, сквер «Школьный» в Белове, тротуар по улице Московской в Юрге и городской парк по улице Софьи Перовской в Анжеро-Судженске.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.