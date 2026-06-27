Более 314 тыс. жителей Кузбасса выбрали объекты благоустройства

В голосовании приняли участие 24 муниципалитета, в каждом из которых определены свои объекты-победители. Абсолютным лидером по числу набранных голосов стал второй этап благоустройства парка «Антошка» в Кемерове — за него проголосовали 11 693 человека. В Новокузнецке больше всего голосов набрала аллея от дома № 75 до дома № 107 по проспекту Авиаторов. Среди других муниципалитетов высокие результаты показали сквер Мартовского восстания в Ленинске-Кузнецком, сквер «Школьный» в Белове, тротуар по улице Московской в Юрге и городской парк по улице Софьи Перовской в Анжеро-Судженске.