В Татарстане 120 педагогов освоят технологии искусственного интеллекта

Повышение квалификации педагогов — часть масштабной республиканской программы развития искусственного интеллекта на 2026−2030 годы. Напомним, что она включает в себя четыре направления: кадры, инфраструктуру, отраслевые ИИ-проекты и науку. Обучение выстроено на разных уровнях. В 100 школах республики для учеников 5−8 классов откроются ИИ-кружки, а выпускники вузов смогут пройти обучение за границей и работать на предприятиях Татарстана благодаря грантовой программе «Алгарыш в сфере искусственного интеллекта».