В Татарстане 120 педагогов освоят технологии искусственного интеллекта

Программа повышения квалификации преподавателей колледжей Республики Татарстан стартовала в Казани в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Методику ведения кружков, где учащиеся будут создавать отраслевых ИИ-агентов, освоят 120 педагогов, сообщили в региональном министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи.
Обучение ведется на базе Международного центра компетенций Казанского техникума информационных технологий и связи (МЦК-КТИТС). К занятиям приступили 120 педагогов из 70 образовательных организаций региона, 100 из них в этом году стали победителями конкурса на получение выплаты «Педагог — руководитель кружка по искусственному интеллекту».
«Татарстан — первый регион России, который разработал собственную программу развития искусственного интеллекта. За каждым успехом выпускника стоит огромный труд его наставника. Благодаря вам мы сможем воспитать свое поколение ИИ-специалистов», — рассказал заместитель министра цифрового развития республики Альберт Яковлев.
Обучение началось с практических занятий, участники разбились на четыре группы и на реальных примерах разобрали генерацию изображений, презентаций и схем с помощью ИИ, архитектуру ИИ-агентов, обзор конструкторов Yandex AI Studio, OpenClaw, Hermes AI, проектирование отраслевых ИИ-агентов. Далее участники продолжат обучение дистанционно, а с 29 июня по 1 июля вновь соберутся в МЦК-КТИТС для заключительных занятий и итоговой аттестации.
Повышение квалификации педагогов — часть масштабной республиканской программы развития искусственного интеллекта на 2026−2030 годы. Напомним, что она включает в себя четыре направления: кадры, инфраструктуру, отраслевые ИИ-проекты и науку. Обучение выстроено на разных уровнях. В 100 школах республики для учеников 5−8 классов откроются ИИ-кружки, а выпускники вузов смогут пройти обучение за границей и работать на предприятиях Татарстана благодаря грантовой программе «Алгарыш в сфере искусственного интеллекта».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.