Врач рассказала, почему не стоит слишком быстро чистить зубы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Слишком быстрая чистка зубов вместе с использованием ополаскивателя могут привести к их разрушению, сообщила ведущий гигиенист клиники «Атрибьют» Вероника Сидоркович.
«Клинически доказано: одна чистка в день, длящаяся 30 секунд, и освежающий ополаскиватель — это сценарий неумолимого разрушения зубов», — рассказала Сидоркович «Лента.ру».
По словам эксперта, не следует чистить зубы сразу после еды, а делать это нужно минимум через полчаса. Сидоркович рекомендовала после еды полоскать рот водой, а остатки пищи удалять зубной нитью.
Врач также предостерегла от использования «чудо-паст», обещающих моментальное отбеливание — такие средства стирают вместе с пигментированным налетом и эмаль.
«Помните: если десна кровит при чистке, она не “слабая”, она воспалена. Значит, чистить в этом месте нужно не с меньшим усердием, обходя стороной, а чаще и аккуратнее, полностью вычищая бактериальный налет, который и вызвал воспаление», — добавила Сидоркович.