Врач рассказала, почему не стоит слишком быстро чистить зубы

«Помните: если десна кровит при чистке, она не “слабая”, она воспалена. Значит, чистить в этом месте нужно не с меньшим усердием, обходя стороной, а чаще и аккуратнее, полностью вычищая бактериальный налет, который и вызвал воспаление», — добавила Сидоркович.