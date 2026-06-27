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Вынесешь удачу и счастье! Что запрещено в Фитов день, 28 июня 2026 года

Проявите щедрость в этот день — угостите коллег, покормите бездомных животных, переведите небольшую сумму в благотворительный фонд. Считается, что щедрость в этот день возвращается сторицей.

В светском календаре 28 июня — это день, когда новая этика бизнеса встречается с древней терапией объятий, день, в котором календарь свел две совершенно разные, но одинаково человечные идеи.

Международный день социального бизнеса — о том, как капитализм учится быть добрым.

И Счастливый день сердечных объятий — о том, как в эпоху цифрового холода мы снова учимся жать к груди живых людей.

Социальный бизнес: мечта профессора Юнуса.

Профессиональный праздник, который объединяет предпринимателей, чиновников и общественников вокруг решения социальных проблем. Впервые его отметили 28 июня 2010 года в столице Бангладеш — в Дакке, а инициатором выступил лауреат Нобелевской премии мира, профессор Мухаммад Юнус (дата приурочена к его дню рождения). В России праздник «прижился» с 2013 года.

Цель дня — вовсе не отчёт о прибыли, а популяризация модели, при которой бизнес создаётся для борьбы с бедностью, безработицей или экологическими проблемами, а не только для обогащения акционеров.

Сегодня в этот день проводятся выставки, круглые столы и форумы, где социальные предприниматели делятся опытом и ищут единомышленников.

Счастливый день объятий: версия с французским бульдогом.

Второй праздник несравнимо трогательнее (и почти не имеет деловой хронологии). Его основателем называют… французского бульдога Арчи Бриндлтона. Якобы 28 июня хозяева принесли щенка домой и были так счастливы, что учредили праздник в честь его любви к обнимашкам. По другой версии, праздник в 2008 году придумала американская писательница Ребекка Гудвин, решившая напомнить о силе физического прикосновения.

Главное в этот день — обнимать всех, кто под руку попадётся. Друзей, коллег, домашних питомцев и даже незнакомцев.

О пользе такого времяпрепровождения говорят и психологи: объятия стимулируют выработку окситоцина — гормона, отвечающего за привязанность и хорошее настроение, а также снижают уровень тревоги и укрепляют иммунитет.

Сегодня этот праздник признан способом борьбы с одиночеством и стрессом. В больницах и офисах проводят акции «обними друга», а пользователи соцсетей массово выкладывают трогательные семейные фото.

Эти две, казалось бы, несовместимые даты — о разном, но и об одном. Социальный бизнес на глобальном уровне ищет системные решения проблем. Счастливый день объятий учит нас не проходить мимо чужой боли здесь и сейчас.

28 июня — день, чтобы поддержать проект, который меняет мир к лучшему, или просто обнять того, кто давно ждёт этого жеста. Смешивать эти два подхода не только можно, но и нужно. Большое начинается с малого. Социальный бизнес — со стартапа, а новая этика — с одного бесплатного объятия.

О чём молятся святому Виту.

В церковном календаре это день памяти мученика Вита (Фита), его наставника Модеста и его кормилицы Крискентии (Крискенты) — святые, которым на Руси особенно молились о защите домашнего скота. Верили, что именно в этот день скотина особенно уязвима: если она объестся свежих хлебных побегов, то может заболеть и даже погибнуть.

В народном календаре этот день получил названия: Фит, Вит, День Фита.

Названия «Фит» и «Вит» — это народная адаптация имени святого мученика Вита. Согласно преданию, во время гонений на христиан Вит отправился в Рим, где изгнал бесов из самого императора Диоклетиана. Правитель хотел заставить святого молиться римским богам, но тот отказался, за что был казнён: его бросили в котёл с кипящим маслом. Вместе с ним пострадали его наставник — святой Модест и кормилица — святая Крискентия.

В народе этот день считался одним из самых несчастливых в году. Крестьяне говорили: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает». Это был запретный рубеж: всё, что не успели посадить до этого дня, по поверьям, уже не успеет созреть до осенних холодов. Даже если на улице стояла чудесная погода, поля оставляли в покое.

Обряды 28 июня: сила утренней росы.

Самый важный хозяйственный момент дня — охрана скота и хлебных полей. Крестьяне верили — если корова или лошадь в этот день набредёт на овсяное поле и наестся молодых побегов, животное может заболеть или пасть. Поэтому:

скот в этот день строго охраняли, не выпускали далеко от дома;

в поле не выходили, чтобы не тревожить растущие колосья;

хозяева молились святому Виту и Модесту о защите своих кормильцев;

овёс, который к этому дню подрастал, знахари начинали использовать для лечебных настоев, а торговцы — для привлечения удачи (окроплённые святой водой овсяные ростки использовали для «опрыскивания» товара, чтобы лучше шла торговля).

Как и во многие другие дни лета, особое значение придавалось утренней росе, но отношение к ней в день Фита было противоречивым.

Считалось, что утренняя роса 28 июня обладает целительной силой. Люди ходили босиком по росе, чтобы защититься от болезней и получить здоровье на весь год. Девушки умывались росой для красоты, чтобы не было веснушек и волосы были густыми. Существовала и любовная магия: девушки собирали росу в платок, замешивали на ней тесто, пекли хлеб с дырочкой и смотрели через неё на солнце и на парня — чтобы приворожить.

Вместе с тем верили, что ведьмы и колдуны могли сделать росу ядовитой. Такой росой они, по поверьям, отбирали молоко у коров и насылали болезни на скот. Поэтому к росе относились с уважением и осторожностью.

Традиции Фитова дня: в домашних хлопотах.

Несмотря на то, что полевые работы прекращались, домашние хлопоты приветствовались. Хозяйки наводили порядок в доме: мыли, убирали, стирали. Существовало важное правило: крошки со стола не выбрасывали, а отдавали животным или сжигали. Категорически нельзя было жадничать. Считалось, что тот, кто откажет в этот день нуждающемуся или пожадничает, может потерять всё, что имеет. Щедрость же возвращалась сторицей.

День Фита считался несчастливым, поэтому было принято вести себя тихо и не привлекать к себе лишнего внимания.

Не созывали гостей, не устраивали пышных застолий и не веселились.

Не отправлялись в путешествия, не ходили в лес и не купались — верили, что можно не вернуться.

Не выясняли отношений и не ссорились — конфликт мог затянуться надолго.

Не выносили из дома мусор — чтобы не вынести удачу и счастье.

Запреты 28 июня: сны не рассказывать.

Чего категорически нельзя было делать 28 июня:

Сеять, сажать и копать в поле — главный запрет дня, иначе хлеб не вызреет.

Веселиться, шуметь, громко смеяться — день считается несчастливым, веселье может навлечь беду.

Ссориться, конфликтовать, выяснять отношения — к затяжной вражде.

Ходить в лес, купаться, путешествовать — можно не вернуться.

Выбрасывать еду — иначе можно остаться голодным.

Жадничать и отказывать в помощи — можно потерять всё, что имеешь.

Выносить мусор — чтобы не вынести счастье.

Рассказывать плохие сны — чтобы они не сбылись.

Одним словом, 28 июня — это день сельскохозяйственного рубежа, когда природа «замирает», готовясь к созреванию, и требовала от человека покоя и уважения.

Центральное место занимает культ святых покровителей скота — Вита и Модеста, чьи имена оказались связаны с заботой о домашних животных и их защитой от «сочной» беды на хлебных полях. Запрет на посев — не просто примета, а многовековое агрономическое наблюдение: посаженное после определённой даты в умеренном климате действительно не успевало вызреть.

Обряд с росой (босиком — для здоровья, умывание — для красоты, любовная магия — для суженого) сочетал в себе, с одной стороны, почитание природы и её целебных сил, а с другой — страх перед колдовством, которым ведьмы могли «отравить» эту росу и навредить людям и скотине.

Многочисленные запреты (на ссоры, на веселье, на вынос мусора, на жадность) связаны с представлением о том, что этот день является «пограничным» и неблагоприятным, когда любые негативные действия могут привлечь в дом беду и неудачу на весь оставшийся год.

Как прожить 28 июня: в тишине и покое.

Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни. Вот несколько простых идей:

1. «Завершите» свои посевные. Если вы занимаетесь огородом — 28 июня последний срок для посадок, которые должны успеть созреть до осени. Если нет — воспринимайте эту дату как рубеж, после которого не стоит браться за новые долгосрочные проекты (они не успеют «вызреть»), а лучше завершать уже начатое.

2. Проведите день в тишине и покое. Откажитесь от шумных вечеринок и громкой музыки. Посвятите время спокойным делам: уборке, домашним хлопотам, чтению, размышлениям. Считается, что 28 июня — несчастливый день, и лишний шум может привлечь беду.

3. Позаботьтесь о «скотине». В современном мире это могут быть домашние питомцы или даже комнатные растения. Уделите им особое внимание, не оставляйте без присмотра, хорошо покормите.

4. Умылись утренней росой? Если живёте за городом — пройдитесь босиком по росе, умойтесь ею. Считается, что это даёт здоровье и красоту на весь год. В городе можно просто принять контрастный душ — это тоже бодрит.

5. Проявите щедрость. Не будьте жадными. Угостите коллег, покормите бездомных животных, переведите небольшую сумму в благотворительный фонд. Считается, что щедрость в этот день возвращается сторицей.

6. Не ссорьтесь и не конфликтуйте. Проведите день в мире с собой и близкими. Если чувствуете, что назревает скандал — вспомните о том, что ссора в этот день может надолго испортить отношения.

7. Не выносите мусор (хотя бы символически). Постарайтесь не избавляться от вещей в этот день. И уж точно не выносите мусорное ведро, когда на улице уже темнеет — чтобы не «вынести» удачу из дома.

8. Не ходите в одиночку в лес и не купайтесь в незнакомых местах. Это разумная мера предосторожности в любое время, а в день Фита — особенно.

9. Понаблюдайте за погодой. Есть ли сегодня роса? Дождь? Много ли комаров? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.

Приметы дня на 28 июня:

Дождь на Фита — к плохому урожаю жита (ржи).

Обильная роса утром — к урожайному году, к хорошему урожаю овса и пшеницы.

Туман по земле стелется — к дождю.

Кузнечики громко стрекочут — к дождю.

Поросята визжат — к сырой погоде.

Много комаров — к дождю и плохой погоде.

Мухи назойливые — к урожаю гречихи.

Перистые облака — к пасмурным и влажным дням.

Жёлтый закат — к сильным дождям и грозам.

Соловей замолкает — лето пошло на убыль.

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