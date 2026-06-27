Что запрещено в Фитов день, 28 июня 2026 года

Считалось, что утренняя роса 28 июня обладает целительной силой. Люди ходили босиком по росе, чтобы защититься от болезней и получить здоровье на весь год. Девушки умывались росой для красоты, чтобы не было веснушек и волосы были густыми. Существовала и любовная магия: девушки собирали росу в платок, замешивали на ней тесто, пекли хлеб с дырочкой и смотрели через неё на солнце и на парня — чтобы приворожить.