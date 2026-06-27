Что запрещено в Фитов день, 28 июня 2026 года

В светском календаре 28 июня — это день, когда новая этика бизнеса встречается с древней терапией объятий, день, в котором календарь свел две совершенно разные, но одинаково человечные идеи.
Международный день социального бизнеса — о том, как капитализм учится быть добрым.
И Счастливый день сердечных объятий — о том, как в эпоху цифрового холода мы снова учимся жать к груди живых людей.
Социальный бизнес: мечта профессора Юнуса.
Профессиональный праздник, который объединяет предпринимателей, чиновников и общественников вокруг решения социальных проблем. Впервые его отметили 28 июня 2010 года в столице Бангладеш — в Дакке, а инициатором выступил лауреат Нобелевской премии мира, профессор Мухаммад Юнус (дата приурочена к его дню рождения). В России праздник «прижился» с 2013 года.
Цель дня — вовсе не отчёт о прибыли, а популяризация модели, при которой бизнес создаётся для борьбы с бедностью, безработицей или экологическими проблемами, а не только для обогащения акционеров.
Сегодня в этот день проводятся выставки, круглые столы и форумы, где социальные предприниматели делятся опытом и ищут единомышленников.
Счастливый день объятий: версия с французским бульдогом.
Второй праздник несравнимо трогательнее (и почти не имеет деловой хронологии). Его основателем называют… французского бульдога Арчи Бриндлтона. Якобы 28 июня хозяева принесли щенка домой и были так счастливы, что учредили праздник в честь его любви к обнимашкам. По другой версии, праздник в 2008 году придумала американская писательница Ребекка Гудвин, решившая напомнить о силе физического прикосновения.
Главное в этот день — обнимать всех, кто под руку попадётся. Друзей, коллег, домашних питомцев и даже незнакомцев.
О пользе такого времяпрепровождения говорят и психологи: объятия стимулируют выработку окситоцина — гормона, отвечающего за привязанность и хорошее настроение, а также снижают уровень тревоги и укрепляют иммунитет.
Сегодня этот праздник признан способом борьбы с одиночеством и стрессом. В больницах и офисах проводят акции «обними друга», а пользователи соцсетей массово выкладывают трогательные семейные фото.
Эти две, казалось бы, несовместимые даты — о разном, но и об одном. Социальный бизнес на глобальном уровне ищет системные решения проблем. Счастливый день объятий учит нас не проходить мимо чужой боли здесь и сейчас.
28 июня — день, чтобы поддержать проект, который меняет мир к лучшему, или просто обнять того, кто давно ждёт этого жеста. Смешивать эти два подхода не только можно, но и нужно. Большое начинается с малого. Социальный бизнес — со стартапа, а новая этика — с одного бесплатного объятия.
О чём молятся святому Виту.
В церковном календаре это день памяти мученика Вита (Фита), его наставника Модеста и его кормилицы Крискентии (Крискенты) — святые, которым на Руси особенно молились о защите домашнего скота. Верили, что именно в этот день скотина особенно уязвима: если она объестся свежих хлебных побегов, то может заболеть и даже погибнуть.
В народном календаре этот день получил названия: Фит, Вит, День Фита.
Названия «Фит» и «Вит» — это народная адаптация имени святого мученика Вита. Согласно преданию, во время гонений на христиан Вит отправился в Рим, где изгнал бесов из самого императора Диоклетиана. Правитель хотел заставить святого молиться римским богам, но тот отказался, за что был казнён: его бросили в котёл с кипящим маслом. Вместе с ним пострадали его наставник — святой Модест и кормилица — святая Крискентия.
В народе этот день считался одним из самых несчастливых в году. Крестьяне говорили: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает». Это был запретный рубеж: всё, что не успели посадить до этого дня, по поверьям, уже не успеет созреть до осенних холодов. Даже если на улице стояла чудесная погода, поля оставляли в покое.
Обряды 28 июня: сила утренней росы.
Самый важный хозяйственный момент дня — охрана скота и хлебных полей. Крестьяне верили — если корова или лошадь в этот день набредёт на овсяное поле и наестся молодых побегов, животное может заболеть или пасть. Поэтому:
скот в этот день строго охраняли, не выпускали далеко от дома;
в поле не выходили, чтобы не тревожить растущие колосья;
хозяева молились святому Виту и Модесту о защите своих кормильцев;
овёс, который к этому дню подрастал, знахари начинали использовать для лечебных настоев, а торговцы — для привлечения удачи (окроплённые святой водой овсяные ростки использовали для «опрыскивания» товара, чтобы лучше шла торговля).
Как и во многие другие дни лета, особое значение придавалось утренней росе, но отношение к ней в день Фита было противоречивым.
Считалось, что утренняя роса 28 июня обладает целительной силой. Люди ходили босиком по росе, чтобы защититься от болезней и получить здоровье на весь год. Девушки умывались росой для красоты, чтобы не было веснушек и волосы были густыми. Существовала и любовная магия: девушки собирали росу в платок, замешивали на ней тесто, пекли хлеб с дырочкой и смотрели через неё на солнце и на парня — чтобы приворожить.
Вместе с тем верили, что ведьмы и колдуны могли сделать росу ядовитой. Такой росой они, по поверьям, отбирали молоко у коров и насылали болезни на скот. Поэтому к росе относились с уважением и осторожностью.
Традиции Фитова дня: в домашних хлопотах.
Несмотря на то, что полевые работы прекращались, домашние хлопоты приветствовались. Хозяйки наводили порядок в доме: мыли, убирали, стирали. Существовало важное правило: крошки со стола не выбрасывали, а отдавали животным или сжигали. Категорически нельзя было жадничать. Считалось, что тот, кто откажет в этот день нуждающемуся или пожадничает, может потерять всё, что имеет. Щедрость же возвращалась сторицей.
День Фита считался несчастливым, поэтому было принято вести себя тихо и не привлекать к себе лишнего внимания.
Не созывали гостей, не устраивали пышных застолий и не веселились.
Не отправлялись в путешествия, не ходили в лес и не купались — верили, что можно не вернуться.
Не выясняли отношений и не ссорились — конфликт мог затянуться надолго.
Не выносили из дома мусор — чтобы не вынести удачу и счастье.
Запреты 28 июня: сны не рассказывать.
Чего категорически нельзя было делать 28 июня:
Сеять, сажать и копать в поле — главный запрет дня, иначе хлеб не вызреет.
Веселиться, шуметь, громко смеяться — день считается несчастливым, веселье может навлечь беду.
Ссориться, конфликтовать, выяснять отношения — к затяжной вражде.
Ходить в лес, купаться, путешествовать — можно не вернуться.
Выбрасывать еду — иначе можно остаться голодным.
Жадничать и отказывать в помощи — можно потерять всё, что имеешь.
Выносить мусор — чтобы не вынести счастье.
Рассказывать плохие сны — чтобы они не сбылись.
Одним словом, 28 июня — это день сельскохозяйственного рубежа, когда природа «замирает», готовясь к созреванию, и требовала от человека покоя и уважения.
Центральное место занимает культ святых покровителей скота — Вита и Модеста, чьи имена оказались связаны с заботой о домашних животных и их защитой от «сочной» беды на хлебных полях. Запрет на посев — не просто примета, а многовековое агрономическое наблюдение: посаженное после определённой даты в умеренном климате действительно не успевало вызреть.
Обряд с росой (босиком — для здоровья, умывание — для красоты, любовная магия — для суженого) сочетал в себе, с одной стороны, почитание природы и её целебных сил, а с другой — страх перед колдовством, которым ведьмы могли «отравить» эту росу и навредить людям и скотине.
Многочисленные запреты (на ссоры, на веселье, на вынос мусора, на жадность) связаны с представлением о том, что этот день является «пограничным» и неблагоприятным, когда любые негативные действия могут привлечь в дом беду и неудачу на весь оставшийся год.
Как прожить 28 июня: в тишине и покое.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. «Завершите» свои посевные. Если вы занимаетесь огородом — 28 июня последний срок для посадок, которые должны успеть созреть до осени. Если нет — воспринимайте эту дату как рубеж, после которого не стоит браться за новые долгосрочные проекты (они не успеют «вызреть»), а лучше завершать уже начатое.
2. Проведите день в тишине и покое. Откажитесь от шумных вечеринок и громкой музыки. Посвятите время спокойным делам: уборке, домашним хлопотам, чтению, размышлениям. Считается, что 28 июня — несчастливый день, и лишний шум может привлечь беду.
3. Позаботьтесь о «скотине». В современном мире это могут быть домашние питомцы или даже комнатные растения. Уделите им особое внимание, не оставляйте без присмотра, хорошо покормите.
4. Умылись утренней росой? Если живёте за городом — пройдитесь босиком по росе, умойтесь ею. Считается, что это даёт здоровье и красоту на весь год. В городе можно просто принять контрастный душ — это тоже бодрит.
5. Проявите щедрость. Не будьте жадными. Угостите коллег, покормите бездомных животных, переведите небольшую сумму в благотворительный фонд. Считается, что щедрость в этот день возвращается сторицей.
6. Не ссорьтесь и не конфликтуйте. Проведите день в мире с собой и близкими. Если чувствуете, что назревает скандал — вспомните о том, что ссора в этот день может надолго испортить отношения.
7. Не выносите мусор (хотя бы символически). Постарайтесь не избавляться от вещей в этот день. И уж точно не выносите мусорное ведро, когда на улице уже темнеет — чтобы не «вынести» удачу из дома.
8. Не ходите в одиночку в лес и не купайтесь в незнакомых местах. Это разумная мера предосторожности в любое время, а в день Фита — особенно.
9. Понаблюдайте за погодой. Есть ли сегодня роса? Дождь? Много ли комаров? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
Приметы дня на 28 июня:
Дождь на Фита — к плохому урожаю жита (ржи).
Обильная роса утром — к урожайному году, к хорошему урожаю овса и пшеницы.
Туман по земле стелется — к дождю.
Кузнечики громко стрекочут — к дождю.
Поросята визжат — к сырой погоде.
Много комаров — к дождю и плохой погоде.
Мухи назойливые — к урожаю гречихи.
Перистые облака — к пасмурным и влажным дням.
Жёлтый закат — к сильным дождям и грозам.
Соловей замолкает — лето пошло на убыль.