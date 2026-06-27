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Лантратова стала членом комиссии по делам несовершеннолетних

Омбудсмен Лантратова вошла в состав комиссии по делам несовершеннолетних.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вошла в состав правительственной комиссии по делам несовершеннолетних, следует из распоряжения правительства России.

«Внести в состав правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав… Лантратову Я. В. — уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (по согласованию)», — говорится в тексте документа на сайте официального опубликования правовых актов.

Кроме того, членами комиссии также стали первый замминистра внутренних дел РФ Андрей Курносенко, замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, а также заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

В распоряжении также указано, что новая должность члена комиссии Александра Спивака — председатель совета «Национального фонда защиты детей от жестокого обращения» (по согласованию).

Отмечается, что из состава комиссии исключаются экс-замглавы МИД, посол России в Турции Сергей Вершинин, бывший первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой и экс-омбудсмен России Татьяна Москалькова.

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