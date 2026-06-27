Сгущенку с антиоксидантом, антидепрессантом и афродизиаком выпустили в Беларуси

Необычная сгущенка с антиоксидантом, антидепрессантом и афродизиаком появилась в Беларуси. О новом продукте Глубокский молочно-консервный комбинат рассказал у себя в аккаунте в соцсетях*.
Речь идет о сгущенке «Золото Клеопатры». Новый продукт содержит в составе куркуму и черный перец, также в сгущенке — ароматы апельсина, персика, меда, кардамона.
— Аналогов этой сгущенки нет во всем мире, — подчеркнул производитель.
В Беларуси появилась сгущенка с очень необычным вкусом. Фото: соцсети.
На предприятии также поделились секретом, как появилась эта сгущенка, и напомнили известную легенду о царице Клеопатре. Считается, что египетская царица принимала ванны с молоком с медом, куркумой и имбирем. Также есть предположение, что Клеопатра просто пила каждое утро стакан горячего молока с пряностями, считая, что это эликсир молодости, который продлевает красоту, добавляет жизненную энергию. Отмечается, что такая сгущенка в составе имеет незаменимые антиоксиданты, антидепрессанты и афродизиаки.
— Мы решили в Год белорусской женщины выпустить какой-то необычный продукт, — отметили на заводе.
Новинка появится в июле во всех торговых сетях Беларуси.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.
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