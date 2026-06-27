Сгущенку с антиоксидантом, антидепрессантом и афродизиаком выпустили в Беларуси

На предприятии также поделились секретом, как появилась эта сгущенка, и напомнили известную легенду о царице Клеопатре. Считается, что египетская царица принимала ванны с молоком с медом, куркумой и имбирем. Также есть предположение, что Клеопатра просто пила каждое утро стакан горячего молока с пряностями, считая, что это эликсир молодости, который продлевает красоту, добавляет жизненную энергию. Отмечается, что такая сгущенка в составе имеет незаменимые антиоксиданты, антидепрессанты и афродизиаки.