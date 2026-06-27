На Алтае обновят трассу Романово — Завьялово — Баево — Камень‑на‑Оби

Дорогу Романово — Завьялово — Баево — Камень‑на‑Оби отремонтируют в Алтайском крае в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся в Баевском и Каменском районах, сообщили в региональном министерстве транспорта.
Трасса, соединяющая районные центры четырех муниципалитетов, является не только важной транспортной артерией для местных жителей, но и туристическим маршрутом, ведущим к популярным местам отдыха региона. В Баевском районе отремонтируют участок с 71-го по 81-й км. В этом сезоне дорожники обновят 2,5 км полотна, оставшиеся 8 км приведут в нормативное состояние в 2027 году. Ремонтные работы ведутся недалеко от легендарного памятника «Чайка», установленного в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Параллельно проводится ремонт дороги в Каменском районе — на участке со 120-го по 131-й км. Специалисты приступили к фрезерованию старого покрытия, устройству выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной смеси и укреплению основания. Кроме того, на этом участке обновят 40 примыканий, заменят 5 водопропускных труб, а для удобства пассажиров приведут в порядок 4 автобусные остановки. Завершающим этапом станет установка новых дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки. Отметим, дорога ведет к Завьяловским целебным озерам — популярному месту отдыха не только жителей Алтайского края, но и гостей из соседних регионов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.