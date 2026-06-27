На Алтае обновят трассу Романово — Завьялово — Баево — Камень‑на‑Оби

Параллельно проводится ремонт дороги в Каменском районе — на участке со 120-го по 131-й км. Специалисты приступили к фрезерованию старого покрытия, устройству выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной смеси и укреплению основания. Кроме того, на этом участке обновят 40 примыканий, заменят 5 водопропускных труб, а для удобства пассажиров приведут в порядок 4 автобусные остановки. Завершающим этапом станет установка новых дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки. Отметим, дорога ведет к Завьяловским целебным озерам — популярному месту отдыха не только жителей Алтайского края, но и гостей из соседних регионов.