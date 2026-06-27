Власти назвали причины ажиотажа на АЗС Ростовской области

На частных АЗС иногда временно пропадают отдельные виды топлива. И это связано с возросшей нагрузкой на доставку и рыночными механизмами закупок. При этом, как заверил вице-премьер Александр Новак, запасы бензина и дизеля у крупных поставщиков достаточны для покрытия потребностей региона.