Власти назвали причины ажиотажа на АЗС Ростовской области

На заседании регионального штаба по обеспечению нефтепродуктами обсудили ситуацию на топливном рынке Ростовской области. Министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев подчеркнул, что власти видят очереди и понимают обеспокоенность людей.
Основной причиной очередей является ажиотажный спрос. В некоторых местах потребление топлива выросло в полтора-два раза. Но есть и объективные сложности: перестройка логистических цепочек требует времени.
На частных АЗС иногда временно пропадают отдельные виды топлива. И это связано с возросшей нагрузкой на доставку и рыночными механизмами закупок. При этом, как заверил вице-премьер Александр Новак, запасы бензина и дизеля у крупных поставщиков достаточны для покрытия потребностей региона.
Власти призывают жителей не поддаваться панике: заправляться только по мере необходимости, не создавать искусственный дефицит и ориентироваться на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!