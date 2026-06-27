В Волгограде проверили воздух после ракетной атаки на предприятие

Ракетной атаке сегодня ночью подверглось одно из предприятий города. Жертвой удара стал один из сотрудников. Еще 11 человек попали в больницу, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как волгоградцы пережили тяжелую ночь, рассказали в отдельном материале.