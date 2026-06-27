Суд повторно оштрафовал бывшего пермского журналиста, признанного иноагентом

Зимой Юрий Бобров (внесен в реестр иностранных агентов, включен в список террористов и экстремистов) уже был оштрафован судом за неисполнение требований к иностранным агентам. Тогда его признали виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях (непредставление или несвоевременное представление документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, либо распространение материалов без маркировки). Суд установил, что журналист опубликовал публикацию в своем telegram-канале без указания на то, что материалы распространены иноагентом. Ему также был назначен штраф в размере 30 тыс. руб.