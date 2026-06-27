В Екатеринбурге подготовят волонтеров к Международному фестивалю молодежи

Подготовка 500 волонтеров к Международному фестивалю молодежи стартовала в Свердловской области на базе Уральского федерального университета (УрФУ), сообщили в региональном департаменте информационной политики. Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
В сентябре добровольцы будут обеспечивать навигацию, сопровождение участников и работу сервисов крупнейшего международного молодежного события года. Обучение включает в себя 11 образовательных модулей, которые направлены на формирование единых стандартов работы и необходимых компетенций для взаимодействия с российскими и зарубежными участниками.
«Волонтеры изучают концепцию и ключевые смыслы фестиваля, знакомятся с инфраструктурой площадок, распределением функциональных обязанностей и стандартами работы. Отдельные блоки посвящены сервису, взаимодействию с различными категориями участников, межкультурной коммуникации и решению практических ситуаций, с которыми добровольцы могут столкнуться во время проведения мероприятия», — рассказал директор регионального департамента молодежной политики Денис Протасов.
Напомним, Международный фестиваль молодежи пройдет на площадке кампуса УрФУ и объединит более 10 тыс. молодых лидеров из России и 190 стран, также к организации фестиваля привлекут около 2 тыс. волонтеров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.