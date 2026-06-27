В Моргаушском округе Чувашии обследовали 275 детей

Специалисты «Поезда здоровья “Детский доктор”» обследовали 275 детей Моргаушского округа Чувашии, сообщили в местной администрации. Выездная акция прошла на территории детской поликлиники Моргаушской центральной районной больницы в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Прием юных пациентов провели ведущие специалисты республиканских и городских клиник — кардиолог, невролог, окулист, хирург, эндокринолог, оториноларинголог, дерматолог, стоматолог и другие. Также для детей была подготовлена интерактивная программа. Медработники провели с ними утреннюю гимнастику, специальную зарядку для зрения и мастер-класс по гигиене полости рта.
«Сегодняшнее мероприятие — это практическая реализация стратегии национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”. Забота о здоровье детей сегодня — это прямой вклад в достижение главной цели: чтобы будущие поколения жили не только дольше, но и оставались активными, энергичными и полноценными членами общества на протяжении всей своей жизни», — отметила главный врач Моргаушской центральной районной больницы Оксана Попова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.