Почти пять тысяч нетрезвых водителей поймали в Нижегородской области за полгода

По оперативным данным, у 4270 автомобилистов состояние опьянения было подтверждено. При этом 1813 человек отказались проходить медицинское освидетельствование, что по закону приравнивается к управлению автомобилем в нетрезвом виде. Еще 582 водителя повторно сели за руль после лишения прав за аналогичное нарушение. Теперь им грозит уже уголовная ответственность.