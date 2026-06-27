В Калининградский зоопарк на временное жительство прибыл гималайский медведь из Москвы

В Калининградский зоопарк прибыл новый обитатель — гималайский медведь по кличке Вася. Животное 2015 года рождения приехало на временное жительство из Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе учреждения.
Как рассказали в зоопарке, ранее Васю изъяли у прежних владельцев из-за ненадлежащих условий содержания и передали в Московский зоопарк. Теперь медведь проведет в Калининграде около двух лет, пока в Москве ремонтируют его постоянный вольер.
«Из Москвы в Калининград Вася добирался паромом. Дорога далась трудно — было очень жарко! Поэтому, все время в пути Васю поил прохладной водой и кормили сочными фруктами сопровождающий сотрудник Московского зоопарка», — сообщили в учреждении.
После прибытия Васю поселили в историческом Медвежатнике — напротив вольера бурого медведя Фимы. По словам сотрудников зоопарка, новый обитатель быстро освоился на новом месте: обследовал территорию, «снюхался» с соседом и пожевал свежей зеленью.
Видео: Калининградский зоопарк.
Как ранее сообщалось, администрация Калининграда не нашла подрядчика для реконструкции вольеров для лосей под вольеры для содержания медведей и волков в Калининградском зоопарке. На участие в аукционе не было подано ни одной заявки. На работы направляли 472 319 540 ₽
25 мая облвласти выдали Калининградскому зоопарку разрешение на реконструкцию вольеров для лосей под вольер для содержания медведей и волков. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.
В октябре 2023 года для реализации проекта городские власти разрешили вырубить 48 деревьев и шесть кустарников. Как сообщала тогда пресс-служба зоопарка, «большая часть из растений представляет собой самосев, не обладающий ни дендрологической, ни исторической ценностью». Предполагается, что взамен спиленных деревьев на том же месте после окончания строительства появятся новые растения.
Попытки найти подрядчика для реконструкции предпринимались ещё в 2023 году. Тогда объект четырежды выставляли на торги, однако ни одной заявки на участие не поступило. Начальная стоимость контракта составляла 334, 4 млн рублей. Теперь цена выросла до 472,3 млн рублей — на 137,9 млн.
В конце 2023 года строительство нового вольера для содержания волков и медведей в Калининградском зоопарке решили отложить на 2025 год.