В Сочи отремонтировали 10 многоквартирных домов

«Это ключевой инструмент обновления жилого фонда курорта. В этом году ремонты идут с опережением графика: 10 объектов уже сданы, на 43 домах работы находятся в активной стадии, еще в 18 — стартуют в ближайшее время. Все контракты должны быть закрыты до середины декабря. Приемку работ будут вести не только контролирующие органы, но и сами жители, а также общественники. Особое внимание — срокам, качеству и надежности оборудования, включая лифтовое хозяйство. Безопасность и комфорт сочинцев в этом вопросе остаются приоритетом. Параллельно формируется адресный перечень объектов для капремонта в 2027 году», — отметил глава города Андрей Прошунин.