В Сочи отремонтировали 10 многоквартирных домов

Ремонт 10 многоквартирных домов завершили в этом году в Сочи в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего на текущий год в программу включен 71 многоквартирный дом, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
«Это ключевой инструмент обновления жилого фонда курорта. В этом году ремонты идут с опережением графика: 10 объектов уже сданы, на 43 домах работы находятся в активной стадии, еще в 18 — стартуют в ближайшее время. Все контракты должны быть закрыты до середины декабря. Приемку работ будут вести не только контролирующие органы, но и сами жители, а также общественники. Особое внимание — срокам, качеству и надежности оборудования, включая лифтовое хозяйство. Безопасность и комфорт сочинцев в этом вопросе остаются приоритетом. Параллельно формируется адресный перечень объектов для капремонта в 2027 году», — отметил глава города Андрей Прошунин.
Наибольший объем обновления жилого фонда в этом году запланирован в Центральном районе — там ремонтируют 50 многоэтажек. В Лазаревском районе ведутся работы на 8 объектах, в Хостинском — на 12, в Адлерском — на 1. Напомним, в прошлом году капитальный ремонт затронул 55 многоквартирных домов Сочи.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.