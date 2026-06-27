Главные новости за 27 июня. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону проект фонтана на площади Ленина перед гостиницей «Амакс» планируется включить в муниципальную программу благоустройства. Вопрос об этом будет вынесен на рассмотрение в Ростовскую-на-Дону городскую Думу. Конструкции, которые ранее были построены на этом участке для торгового центра, уже демонтированы. Сейчас прорабатывается вопрос проектирования объекта и его благоустройства.