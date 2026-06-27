Учёные выяснили, что одинокие люди считают себя менее сочувствующими

Оба тренинга помогли уменьшить чувство одиночества, однако на уровень эмпатии они не повлияли. Многие участники, испытывающие одиночество, признавались, что считают себя менее сочувствующими. Но данные исследований мозга показали: сопереживать боли других они способны так же, как и люди, которые не ощущают одиночества. Авторы исследования связывают такую разницу восприятия с низкой самооценкой.