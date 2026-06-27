В Нижнем Новгороде обновят общежитие архитектурно-строительного вуза

Работы стартуют в середине III квартала 2026 года и ориентировочно завершатся до конца года. Благодаря капитальному ремонту будет увеличено количество жилых комнат с 92 до 165, в них смогут проживать 525 человек. В здании переоборудуют и модернизируют непрофильные помещения, отремонтируют кухни на каждом этаже с заменой газовых плит на электрические, создадут комфортные зоны коворкинга в помещениях для индивидуальных занятий, оборудуют душевые комнаты на каждом этаже.