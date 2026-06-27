В Нижнем Новгороде обновят общежитие архитектурно-строительного вуза

Ремонт общежития № 1 Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) проведут в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Работы стартуют в середине III квартала 2026 года и ориентировочно завершатся до конца года. Благодаря капитальному ремонту будет увеличено количество жилых комнат с 92 до 165, в них смогут проживать 525 человек. В здании переоборудуют и модернизируют непрофильные помещения, отремонтируют кухни на каждом этаже с заменой газовых плит на электрические, создадут комфортные зоны коворкинга в помещениях для индивидуальных занятий, оборудуют душевые комнаты на каждом этаже.
«Это важный шаг в создании современных и комфортных условий для наших студентов. Мы стремимся к тому, чтобы проживание в общежитиях ННГАСУ соответствовало самым высоким стандартам, а обновленная инфраструктура способствовала качественной учебе и полноценному отдыху», — отметил ректор вуза Дмитрий Щеголев.
На период выполнения ремонтных работ студенты, проживавшие в здании общежития № 1, будут размещены в других общежитиях университета.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.