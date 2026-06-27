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Диджей на сцене Дня молодёжи в Перми сделал предложение своей девушке

Свидетелями романтической истории стали тысячи пермяков.

Предложение своей девушке сделал Диджей на сцене Дня молодёжи, передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru.

Во время концерта на центральной сцене Дня молодёжи на пермской эспланаде диджей признался в любви своей девушке.

«Лиля на этой сцене не просто так, — сказал молодой человек. — Хочу сказать, что очень тебя люблю и вижу своей будущей женой».

После того, как диджей вручил букет и протянул кольцо, ведущий объявил в микрофон: «Я так понимаю это “да”!».

Молодые расцеловались, и зрители разразились бурей восторга.

Напомним, в Перми сегодня проходят мероприятия, приуроченные к Дню молодёжи. Вопреки дождливой погоде, горожане заполнили концертную площадку, на которой провели награждение рабочей и розыгрыш призов.