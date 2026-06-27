В селе Липовка Пензенской области завершили ремонт водопроводной сети

Капитальный ремонт водопроводной сети завершили в селе Липовка Башмаковского района Пензенской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря проведенным работам надежным водоснабжением обеспечено более 600 местных жителей, сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.
По словам заместителя министра ЖКХ и ГЗН области Дмитрия Герасимова, общая протяженность обновленной водопроводной сети составила более 2,1 км. В ходе капитального ремонта выполнена полная замена изношенных участков трубопровода, установлены современные трубы с повышенной износостойкостью, а также выполнены гидравлические испытания на герметичность и прочность системы.
Благодаря проведенным работам повысилось стабильное водоснабжение, улучшилось качество воды, а также снизился риск аварий и перебоев в подаче воды, особенно в пиковые периоды потребления.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.