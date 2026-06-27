В Ставропольском драмтеатре имени Лермонтова обновят систему безопасности

Ставропольский академический ордена «Знак Почета» театр драмы имени М. Ю. Лермонтова обновит систему безопасности в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
В театре проведут масштабное обновление инфраструктуры безопасности. Так, установка комплексных систем оповещения о различных типах угроз, интегрированных с региональными каналами оповещения, позволит оперативно информировать о возникающих нештатных ситуациях. Также запланировано развертывание современной системы видеонаблюдения с расширенным функционалом.
«Ключевая цель преобразований — комплексное повышение уровня безопасности зрителей и сотрудников театра. Реализация проекта позволит создать безопасную среду для посетителей и персонала, минимизировав риски», — отметила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Кроме того, запланировано приобретение современного цифрового пульта помощника режиссера. Завершение всех этапов модернизации позволит театру встретить новый сезон с обновленной инфраструктурой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.