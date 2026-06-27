В Пермском крае Роспотребнадзор разрешил купание только на двух пляжах

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю определили, что безопасно купаться можно только на двух пляжах — у санатория «Демидково» и на пляже «Верде» в деревне Малая Мостовая. Лишь в этих местах качество воды в реках и песка в прибрежной полосе соответствует санитарным правилам.
Сейчас на территории Пермского края определено 23 места, предназначенных для отдыха и купания. Специалисты Управления проводят ежемесячный лабораторный мониторинг воды и песка на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Но остальные места пока не получили санитарно-эпидемиологическое заключение о безопасности.
Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.Читать дальше