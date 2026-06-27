В Пермском крае Роспотребнадзор разрешил купание только на двух пляжах

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю определили, что безопасно купаться можно только на двух пляжах — у санатория «Демидково» и на пляже «Верде» в деревне Малая Мостовая. Лишь в этих местах качество воды в реках и песка в прибрежной полосе соответствует санитарным правилам.