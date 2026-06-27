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Более 190 тыс. фактов использования телефона за рулем выявили в Подмосковье

Массовую фиксацию этого нарушения начали в регионе весной 2025 года.

Комплексы фотовидеофиксации Московской области за 5 месяцев 2026 года зафиксировали более 190 тыс. фактов использования телефона водителями, сообщили в региональном минтрансе. Работа по профилактике нарушений ПДД проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Наибольшее число случаев фиксации телефона за рулем в этом году пришлось на март — более 59,6 тысячи, наименьшее — в феврале, где зафиксировано около 19 тысяч фактов. Также отмечу, что если в апреле телефон использовали более 50 тысяч раз, то в мае — уже 39 тысяч», — привел статистику министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.

В ведомстве напомнили, что массовую фиксацию использования телефона за рулем в Подмосковье начали весной 2025 года. Всего на дорогах области работают более 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации. За весь 2025-й выявлено более 27,7 тыс. случаев использования водителями телефонов. Рост фиксируемых нарушений в этом году связан с увеличением функционала комплексов фотовидеофиксации, которые могут распознавать водителя с телефоном. При фиксации нарушения собственники транспортных средств в автоматическом режиме получают штрафы в размере 1,5 тыс. рублей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.