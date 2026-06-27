Более 190 тыс. фактов использования телефона за рулем выявили в Подмосковье

«Наибольшее число случаев фиксации телефона за рулем в этом году пришлось на март — более 59,6 тысячи, наименьшее — в феврале, где зафиксировано около 19 тысяч фактов. Также отмечу, что если в апреле телефон использовали более 50 тысяч раз, то в мае — уже 39 тысяч», — привел статистику министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.