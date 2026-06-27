Управляющая компания лишилась лицензии в Воронежской области

Действие лицензии ООО «ФИНМАРИНВЕСТ» на управление многоквартирными домами прекращено с 26 июня 2026 года. В связи с этим государственная жилищная инспекция области проинформировала администрацию Воронежа информацию о необходимости провести конкурс по отбору новой управляющей организации либо назначить временную УК для домов.