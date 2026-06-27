Управляющая компания лишилась лицензии в Воронежской области

Управляющая компания «ФИНМАРИНВЕСТ» лишилась лицензии на управление 238 домами в Воронежской области, сообщает интернет-газета «Новости Воронежа». Многоэтажки передадут другой УК.
Действие лицензии ООО «ФИНМАРИНВЕСТ» на управление многоквартирными домами прекращено с 26 июня 2026 года. В связи с этим государственная жилищная инспекция области проинформировала администрацию Воронежа информацию о необходимости провести конкурс по отбору новой управляющей организации либо назначить временную УК для домов.
До назначения новой компании обслуживание домов продолжит ООО «ФИНМАРИНВЕСТ».
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше