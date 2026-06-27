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Управляющая компания лишилась лицензии в Воронежской области

Действие лицензии ООО «ФИНМАРИНВЕСТ» прекращено с 26 июня.

Источник: Комсомольская правда

Управляющая компания «ФИНМАРИНВЕСТ» лишилась лицензии на управление 238 домами в Воронежской области, сообщает интернет-газета «Новости Воронежа». Многоэтажки передадут другой УК.

Действие лицензии ООО «ФИНМАРИНВЕСТ» на управление многоквартирными домами прекращено с 26 июня 2026 года. В связи с этим государственная жилищная инспекция области проинформировала администрацию Воронежа информацию о необходимости провести конкурс по отбору новой управляющей организации либо назначить временную УК для домов.

До назначения новой компании обслуживание домов продолжит ООО «ФИНМАРИНВЕСТ».

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